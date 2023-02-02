РФ мобілізувала пів мільйона солдатів і готується піти у наступ із двох ймовірних напрямків, - Резніков

Російські окупаційні війська можуть розпочати масштабний наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.

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Про це в ефірі французького телеканалу BFMTV заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, росіяни "можуть спробувати наступ за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути і Південь".

"Ми думаємо, з урахуванням їхньої схильності до символів, що вони спробують щось спробувати в районі 24 лютого", - зазначив Резніков.

Міністр зауважив, що країна-агресор РФ вже мобілізувала близько 500 000 солдатів.

"Офіційно заявлено 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, за нашими оцінками, це набагато більше", – підкреслив міністр.

Він додав, що Україна далека від недооцінки Росії.

"Ми не недооцінюємо нашого ворога. Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж повинні бути готові якнайшвидше. Тому потрібна зброя для стримування ворога. Ми не можемо втрачати ініціативу", - наголосив Резніков.

Раніше аналітики Інститут вивчення війни (ISW) повідомляли, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін спробує здійснити нову спробу рішучого наступу, найімовірніше, в Луганській області або ж у районі Вугледара на заході від Донецька.