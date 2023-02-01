Резніков про нові MG-200 для ППО України: "наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії"

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню 1 лютого підписали меморандум з Thales Group про постачання радіолокаційних систем GM 200 для протиповітряної оборони України.

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Про це голова Міноборони України повідомив у Twitter.

"Разом із моїм французьким колегою Себастьяном Лекорню підписали меморандум із Thales Group про постачання радарів MG-200 для ППО України. Це обладнання допоможе нам виявляти ворожі дрони та ракети, у тому числі балістичні. Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії", — проінформував він.

Відомо, що Україні має отримати MG-200 за рахунок фонду підтримки у розмірі 200 мільйонів євро, покликаного дозволити Україні купувати зброю та військове спорядження безпосередньо у французьких виробників, про створення якого повідомлялося наприкінці грудня.

Крім того, Франція задіє цей фон для передачі Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar на додаток до переданих раніше 18.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає надання Україні в майбутньому танків Leclerc, але узгоджуватиме це питання із союзниками.