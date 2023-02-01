Резников о новых MG-200 для ПВО Украины: "наше небо будет защищено от смертоносных атак России"

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Франции Себастьен Лекорню 1 февраля подписали меморандум с Thales Group о поставках радиолокационных систем GM 200 для противовоздушной обороны Украины.

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Об этом глава Минобороны Украины сообщил в Twitter.

"Вместе с моим французским коллегой Себастьяном Лекорню подписали меморандум из Thales Group о поставках радаров MG-200 для ПВО Украины. Это оборудование поможет нам обнаруживать вражеские дроны и ракеты, в том числе баллистические. Наше небо будет защищено от смертоносных атак России", - проинформировал он.

Известно, что Украина должна получить MG-200 за счет фонда поддержки в размере 200 миллионов евро, призванного разрешить Украине покупать оружие и военное снаряжение непосредственно у французских производителей, о создании которого сообщалось в конце декабря.

Кроме того, Франция задействует этот фон для передачи Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar в дополнение к 18 переданным ранее.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает предоставления Украине в будущем танков Leclerc, но нужно согласовывать этот вопрос с союзниками.