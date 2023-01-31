Франция поставит Украине еще 12 САУ Caesar и радиолокационные системы GM 200

Франция намерена поставить Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar в дополнение к уже переданным ранее 18. Об этом сообщил на пресс-конференции со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

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"Могу анонсировать, что наш фонд поддержки позволяет предоставить в рамках помощи Украине еще 12 дополнительных Caesar", - сказал Лекорню, допустив, что эта военная помощь может быть оказана из уже имеющихся в наличии у Франции систем.

Лекорню отметил, что поставки Caesar для Украины будут финансироваться в рамках фонда поддержки в размере 200 миллионов евро, призванного позволить Украине покупать оружие и военное снаряжение непосредственно у французских производителей, о создании которого сообщалось в конце декабря.

Кроме того, французский министр сообщил, что его страна за счет этого фонда окажет помощь в приобретении Украиной радиолокационных систем GM 200 (Ground Master 200) для украинской противовоздушной обороны.

"Алексей говорил в декабре о потребности в радарах GM 200. Мне приятно заявить, что уже завтра мы с Алексеем подпишем соглашение о предоставлении этих радаров. Это будет профинансировано специальным фондом, созданным во Франции", - сказал Лекорню.

При этом он добавил, что Франция проводит с союзниками координацию, чтобы Украина всегда была обеспечена достаточным количеством ракет к переданным ранее зенитным ракетным комплексам Crotale.

Также глава французского Минобороны заявил, что у его страны "нет табу" относительно возможных поставок Украине истребителей, и эта тема обсуждалась с прибывшей в Париж украинской делегацией.

"Касательно самолетов президент Французской Республики уже высказался вчера, и наша доктрина очень ясна: у нас нет никаких табу. И министр прибыл к нам с членами Генштаба, чтобы обсудить потребности, а авиация, конечно, - часть потребностей Украины”, - сказал Лекорню.

При этом он повторил позицию Франции, которая в отношении поставок оружия Киеву заключается в том, что оружие должно использоваться ею только для самообороны. В свою очередь Резников, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что в ходе переговоров во вторник конкретика относительно самолетов не обсуждалась.

"Любой самолет - это платформа. Мы не обсуждали название или бренд самолета, мы обсуждали платформу. Тактическая авиация тоже является элементом противовоздушной обороны", - пояснил он.

Кроме того, Лекорню заявил, что Франция намерена профессионально подготовить 2 тысячи украинских военных до начала лета, а также отправить специалистов для обучения украинских солдат в Польше.

"Решение, которое мы приняли в конце декабря прошлого года, сейчас воплощается в конкретные действия. Наша цель - подготовить профессионально 2 тысячи украинских солдат до начала лета, а также профессиональная подготовка украинских воинов на территории Польши и при поддержке польских коллег", - сказал он.

Глава Минобороны Франции проинформировал, что в следующем месяце французские военные отправятся в Польшу для подготовки там до 600 украинских солдат в месяц.