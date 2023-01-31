Франція поставить Україні ще 12 САУ Caesar та радіолокаційні системи GM 200

Франція має намір поставити Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar на додаток до переданих раніше 18. Про це повідомив на прес-конференції зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

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"Можу анонсувати, що наш фонд підтримки дозволяє надати в рамках допомоги Україні ще 12 додаткових Caesar", - сказав Лекорню, допустивши, що ця військова допомога може бути надана з наявних у Франції систем.

Лекорню зазначив, що постачання Caesar для України фінансуватиметься в рамках фонду підтримки у розмірі 200 мільйонів євро, покликаного дозволити Україні купувати зброю та військове спорядження безпосередньо у французьких виробників, про створення якого повідомлялося наприкінці грудня.

Крім того, французький міністр повідомив, що його країна за рахунок цього фонду допоможе у придбанні Україною радіолокаційних систем GM 200 (Ground Master 200) для української протиповітряної оборони.

"Олексій говорив у грудні про потребу в радарах GM 200. Мені приємно заявити, що вже завтра ми з Олексієм підпишемо угоду про надання цих радарів. Це буде профінансовано спеціальним фондом, створеним у Франції", - сказав Лекорню.

При цьому він додав, що Франція проводить із союзниками координацію, аби Україна завжди була забезпечена достатньою кількістю ракет до переданих раніше зенітних ракетних комплексів Crotale.

Також глава французького Міноборони заявив, що його країна "не має табу" щодо можливих поставок Україні винищувачів, і ця тема обговорювалася з українською делегацією, яка прибула до Парижа.

"Щодо літаків президент Французької Республіки вже висловився вчора, і наша доктрина дуже зрозуміла: у нас немає жодних табу. І міністр прибув до нас із членами Генштабу, щоб обговорити потреби, а авіація, звичайно, є частиною потреб України", - сказав Лекорню.

При цьому він повторив позицію Франції, яка щодо постачання зброї Києву полягає в тому, що зброя має використовуватися нею лише для самооборони. У свою чергу Резніков, відповідаючи на запитання журналістів, уточнив, що під час переговорів у вівторок конкретика щодо літаків не обговорювалась.

"Будь-який літак - це платформа. Ми не обговорювали назву або бренд літака, ми обговорювали платформу. Тактична авіація також є елементом протиповітряної оборони", - пояснив він.

Крім того, Лекорню заявив, що Франція має намір професійно підготувати 2 тисячі українських військових до початку літа, а також відправити спеціалістів для навчання українських солдатів у Польщі.

"Рішення, яке ми ухвалили наприкінці грудня минулого року, зараз втілюється у конкретні дії. Наша мета – підготувати професійно 2 тисячі українських солдатів до початку літа, а також професійна підготовка українських воїнів на території Польщі та за підтримки польських колег", - сказав він.

Глава Міноборони Франції поінформував, що наступного місяця французькі військові вирушать до Польщі для підготовки до 600 українських солдатів на місяць.