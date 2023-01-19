Данія вирішила передати Україні усі свої 19 французьких гаубиць Caesar

Уряд Данії вирішив передати Україні всі 19 155-міліметрових самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва, які вона має. Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

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Як зазначають у відомстві за підсумками консультацій з фракціями датського парламенту, переважна більшість партій у Фолькетингу таку пожертву підтримують.

"З самого початку війни в Україні Данія була серед найактивніших країн-донорів. Ми повинні продовжувати бути такими. Водночас ми маємо знайти баланс між допомогою України та подальшим зміцненням обороноздатності Данії, щоб ми могли забезпечити її безпеку та виконати свої зобов'язання перед НАТО", - зазначив міністр Якоб Еллеманн-Єнсен.

При цьому в Міноборони заявили, що з цими артустановками є "низка технічних проблем, які доведеться вирішувати у співпраці з виробником та Україною". За твердженням датського відомства, Україна все одно запросила ці САУ, знаючи про ці проблеми. Водночас зазначено, що пожертва 19 Caesar супроводжуватиметься відповідним навчанням українських військових.

Крім того, наголошено, що передача їх Україні призведе до затримки у створенні 1-ї бригади датської армії, яке проводиться у рамках її масштабної реорганізації. Відповідно, в уряді зараз розглядають можливості швидкого придбання нового озброєння паралельно з безоплатною передачею Україні того, що є.

Нагадаємо, що 20 січня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині має відбутися чергове засідання контактної групи міністрів оборони країн-союзниць України з надання їй військової допомоги. Напередодні його про рішення поставити нові пакети військової допомоги Україні вже оголосили, зокрема, Великобританія, Швеція та Естонія.