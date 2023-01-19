Дания решила передать Украине все свои 19 французских гаубиц Caesar

Правительство Дании решило передать Украине все 19 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства, которые у нее есть. Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

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Как отмечают в ведомстве по итогам консультаций с фракциями датского парламента, подавляющее большинство партий в Фолькетинге такое пожертвование поддерживают.

"С самого начала войны в Украине Дания была в числе самых активных стран-доноров. Мы должны продолжать быть таковыми. В то же время мы должны найти баланс между помощью Украине и дальнейшим укреплением обороноспособности Дании, чтобы мы могли обеспечить ее безопасность и выполнить свои обязательства перед НАТО", — указал министр Якоб Эллеманн-Йенсен.

При этом в Минобороны заявили, что с этими артустановками есть "ряд технических проблем, которые придется решать в сотрудничестве с производителем и Украиной". По утверждению датского ведомства, Украина все равно запросила эти САУ, зная об этих проблемах. В то же время указано, что пожертвование 19 Caesar будет сопровождаться соответствующим обучением украинских военных.

Кроме того, отмечено, что передача их Украине приведет к задержке в создании 1-й бригады датской армии, проводимой в рамках ее масштабной реорганизации. Соответственно, в правительстве сейчас рассматривают возможности быстрого приобретения нового вооружения параллельно с безвозмездной передачей Украине имеющегося.

Напомним, что 20 января на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии должно пройти очередное заседание контактной группы министров обороны стран-союзниц Украины по оказанию ей военной помощи. Накануне его о решении поставить новые пакеты военной помощи Украине уже объявили, в частности, Великобритания, Швеция и Эстония.