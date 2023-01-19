Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone

Великобритания планирует отправить в Украину 600 высокоточных ракет Brimstone в рамках пакета военной помощи.

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Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет Reuters .

"Я могу сказать, что мы также отправим еще 600 ракет Brimstone, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что единство Запада против вторжения российского президента Владимира Путина остается сильным.

"Если президент Путин рассчитывает на то, что в этом году нам станет скучно, он ошибается", – добавил он.

Отметим, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине, кроме танков Challenger 2, самоходные артустановки AS90 и ракеты для противовоздушной обороны.

Напомним, Великобритания в конце ноября 2022 года поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты с лазерным наведением Brimstone 2, дальность пуска которых втрое больше, чем ранее переданные ракеты Brimstone первого поколения.