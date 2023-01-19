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Швеция объявила о планах предоставить Украине САУ Archer и противотанковое оружие
Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины, который будет включать боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки Archer и противотанковое оружие NLAW.
Об этом пишет Reuters .
Общая стоимость нового пакета помощи составляет 419 млн долларов.
В общей сложности Швеция пришлет Украине около 50 гусеничных и бронированных боевых машин пехоты Type 90. Количество систем Archer, которые поставят в Украину, не уточняется.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, президент Владимир Зеленский персонально сообщил некоторым европейским лидерам, какое оружие от их стран ждет Украина. В частности, у премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона он просил принять решение о передаче Украине артиллерийских систем Archer, ракетных комплексов RBS-98 и самолетов Gripen.