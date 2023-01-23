Макрон допустил поставку танков Leclerc Украине

Франция не исключает предоставления Украине в будущем танков Leclerc, но будет согласовывать этот вопрос с союзниками.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет france24.com.

"Что касается танков Leclerc, я попросил министра обороны поработать над этим вопросом. Никакие варианты не исключаются", - сказал Макрон.

Он добавил, что решение о передаче танков должно быть принято исходя из трех принципов.

"Во-первых, предоставление танков не должно привести к эскалации на фронте", во-вторых, танки должны оказать реальную и эффективную поддержку Украине, в-третьих, обороноспособность Франции не должна ослабится", – заявил Макрон.

Он отметил, что следует принимать во внимание такие моменты, как подготовка военных к использованию техники, вопросы логистики.

Французский президент подчеркнул, что любое решение отправить технику для отражения российского вторжения должно приниматься и координироваться коллективно с союзниками, включая Германию.

"Мы проведем работу в ближайшие дни и недели", - добавил он.

Отметим, Leclerc – современный французский основной боевой танк. Он разработан в 80-х годах, а его серийное производство началось в 1992 году. В настоящее время этот танк находится на вооружении Франции и армии Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, в Министерстве обороны Франции планируется, что в течение двух месяцев Париж передаст Киеву легкие боевые танки AMX 10-RC.

Ранее Франция передала Украине зенитные ракетные комплексы Crotale для защиты от российских ракетных атак.