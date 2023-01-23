Макрон допустив поставку танків Leclerc Україні

Франція не виключає надання Україні в майбутньому танків Leclerc, але узгоджуватиме це питання із союзниками.

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Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише france24.com.

"Що стосується танків Leclerc, я попросив міністра оборони попрацювати над цим питанням. Жодні варіанти не виключаються", - сказав Макрон.

Він додав, що рішення щодо передачі танків має бути ухвалено на трьох засадах.

"По-перше, надання танків не має призвести до ескалації на фронті, по друге, танки мають надати реальну і ефективну підтримку Україні, по-третє, обороноздатність Франції не має послабитися, – заявив Макрон.

Він зауважив, що треба брати до уваги такі моменти, як підготовка військових до використання техніки, питання логістики.

Французький президент підкреслив, що будь-яке рішення відправити техніку для відбиття російського вторгнення має ухвалюватися та координуватися колективно з союзниками, включно з Німеччиною.

"Ми проведемо роботу найближчими днями та тижнями", - додав він.

Зазначимо, Leclerc – французький сучасний основний бойовий танк. Він розроблений у 80-ті роки, а його серійне виробництво розпочалось у 1992 році. Наразі цей танк перебуває на озброєнні Франції та армії Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Франції планують, що протягом двох місяців Париж передасть Києву легкі бойові танки AMX 10-RC.

Раніше Франція передала Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських ракетних атак.