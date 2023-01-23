Германия не будет препятствовать Польше в поставках Украине танков Leopard

Германия не будет мешать Польше, если она решит передать Украине танки немецкого производства Leopard.

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Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Reuters.

Отвечая на вопрос французских журналистов, что произойдет, если бы Польша пошла вперед и отправила свои танки Leopard 2 без одобрения Германии, Анналена Бербок сказала: "На данный момент этот вопрос не был задан, но если бы нас спросили, мы бы не стояли на пути".

Бербок отметила: "Мы знаем, насколько важны эти танки, и поэтому мы сейчас обсуждаем это с нашими партнерами. Мы должны позаботиться о сохранении жизни людей и освобождении территории Украины".

Бербок приняла участие во Франко-германском Совете министров в Париже в воскресенье.

Канцлер Германии Олаф Шольц, возглавлявший немецкую делегацию, в тот же день заявил, что Берлин и Париж будут поддерживать Украину в борьбе с российской оккупацией, но уклонился от ответа на вопрос, предоставит ли Германия свои танки.

В то же время он отметил, что помощь будет оказываться в соответствии с развитием ситуации и в тесной координации с партнерами.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не будет принимать поспешное решение, поскольку правительство должно учитывать многие факторы, включая последствия внутри страны для безопасности немецкого населения.

Украина месяцами призывалв западных союзников поставить ВСУ современные танки немецкого производства, но Берлин до сих пор воздерживался от их отправки или разрешения другим странам НАТО сделать это.

Напомним, Польша решила передать Украине роту германских танков Leopard.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.