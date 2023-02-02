РФ мобилизовала полмиллиона солдат и готовится пойти в наступление с двух вероятных направлений, - Резников

Российские оккупационные войска могут начать масштабное наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.

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Об этом в эфире французского телеканала BFMTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, россияне "могут попробовать наступать на двух направлениях: это может быть Донбасс, а может быть и Юг".

"Мы думаем, с учетом их склонности к символам, что они попытаются что-нибудь попробовать в районе 24 февраля", - отметил Резников.

Министр отметил, что страна-агрессор РФ уже мобилизовала около 500 000 солдат.

"Официально заявлено 300 тысяч, но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это гораздо больше", – подчеркнул министр.

Он добавил, что Украина далека от недооценки России.

"Мы не недооцениваем нашего врага. Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно скорее. Поэтому нужно оружие для сдерживания врага. Мы не можем терять инициативу", - подчеркнул Резников.

Ранее аналитики Институт изучения войны (ISW) сообщали, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин попытается осуществить новую попытку решительного наступления, вероятнее всего, в Луганской области или же в районе Угледара к западу от Донецка.