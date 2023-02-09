Армія РФ почала великий наступ на Луганщині, - ISW

Російські окупаційні війська почали черговий великий наступ у Луганській області, але українські війська не дозволяють їм досягти значних успіхів.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області помітно зріс протягом останнього тижня.

Російські джерела широко повідомляють, що війська РФ атакують українські оборонні рубежі та незначно просуваються вздовж кордону Харків-Луганська область, зокрема на північний захід від Сватового біля Куп’янська та на захід від Кремінної.

Геолокаційні кадри бойових дій підтвердили рух росіян у районі Дворічного на північний захід від Сватового. Крім того, російське військове командування, схоже, повністю залучило частини кількох дивізій до наступальних операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна.

"Залучення значних частин принаймні трьох основних російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ почався, навіть якщо українські сили поки що не дають російським силам отримати значні успіхи", – зазначають аналітики.

На думку експертів, цей наступ, ймовірно, ще не досяг свого повного темпу. Російське командування ще не ввело в дію частини 2-ї мотострілецької дивізії, яку в січні після дислокації в Білорусі перекинули на Луганщину.

В ISW зазначають, що повне залучення російських сил може призвести до їхнього виснаження на лінії Сватове-Кремінна без досягнення цілі — захопити всю Луганську та Донецьку області.

"Ця кульмінація, ймовірно, дасть вікно можливостей для українських сил, щоб використати їх у власному контрнаступі", – вважають аналітики.

Зазначимо, як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW),Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій. Тому росіяни наврядчи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, але продовжать наступати на сході України.

Крім того, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін наказав своїм окупаційним військам захопити Донецьку та Луганську області до березня 2023 року, але він знову переоцінив можливості російської армії.

В ISW вважають, що великий російський наступ, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів.