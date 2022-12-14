В верхушке армии РФ очередной кризис управления, – разведка Британии

Новая волна критики в адрес Министерства обороны РФ свидетельствует о том, что в силовом блоке страны-агрессора снова развернулось жесткое противостояние между разными группами влияния.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает разведка Британии.

Ведомство отмечает, что бывший офицер военной разведки РФ Игорь Гиркин заявил, что провел два месяца в составе батальона террористической группировки "ДНР" на передовой. Он утверждает, что его последний опыт показал "кризис стратегического планирования" в войне России против Украины.

Кроме того, Гиркин также высмеивал нынешние усилия российской армии по строительству крупных позиционных оборонительных сооружений, подвергая сомнению их пользу в современной войне.

"Комментарии Гиркина подчеркивают бурные дебаты по ведению войны, продолжающиеся среди российских силовиков. Распространявшиеся в последнее время в социальных сетях слухи о том, что начальника генштаба РФ генерала Валерия Герасимова могли уволить, невозможно проверить. Однако межфракционная напряженность, вероятно, распространяется на верхшку военной иерархии России", - подчеркивают в разведке Британии.

Ранее сообщалось, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин рискует потерять поддержку со стороны бывших боевиков "ДНР" из-за несостоятельности выполнить обещания, заявленные в начале проведения так называемой "спецоперации".