После прекращения вербовки заключенных Пригожиным, перед Путиным встала дилемма, - разведка Британии

Руководство частной военной компании "Вагнер" приостановило набор добровольцев среди заключенных из-за соперничества с Министерством обороны России и больших потерь. Поэтому российское руководство стоит перед выбором – истощение армии, сворачивание задач войны или продолжение мобилизации.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве отмечают, что владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 9 февраля, что перестает вербовать заключенных в России для войны против Украины.

Данные Федеральной службы исполнения наказаний РФ уже свидетельствовали о понижении уровня вербовки заключенных с декабря 2022 года.

"Вероятно, новости о суровых реалиях войны в Украине дошли до осужденных и сократили количество добровольцев", - отмечают в разведке.

Там предполагают, что ключевым фактором прекращения схемы, вероятно, является все большее прямое соперничество между Министерством обороны России и ЧВК "Вагнер". При этом российская армия, вероятнее всего, уже завершила развертывание мобилизованных сил.

"Регулярные российские военные, вероятно, сейчас также развернули подавляющее большинство резервистов, призванных при "частичной мобилизации", - отмечают в британской разведке.

Поэтому российское руководство стоит перед тяжелым выбором: продолжать истощать свои силы, сворачивать задачи или проводить дальнейшую мобилизацию, резюмировали в разведке Британии.

Напомним, кладбище, которое использует для захоронений российский ЧВК "Вагнер", наемники которого воюют в Украине, стремительно выросло в размерах за последние несколько месяцев.

Отметим, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин отправлял завербованных зэков на передовую в качестве пушечного мяса. Из примерно 50 тысяч наемников только 10 тысяч воюют на передовой в Украине. Остальные убиты, ранены или дезертировали.