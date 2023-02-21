В РФ готовятся к массовой мобилизации студентов, - разведка

В России проводятся мероприятия по обеспечению очередной волны мобилизации. В настоящее время активно наращиваются возможности обеспечения массовой мобилизации студентов высших учебных заведений.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в настоящее время в РФ создаются так называемые "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения.

"В частности, руководством Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета выданы документы, обязывающие структурные подразделения заведений выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на "участках оповещения"", - сообщают в разведке.

К этой работе планируется привлекать граждан, официально не подлежащих мобилизации. При этом в Томском политехническом университете включение в состав "участков" происходит без согласия или даже предварительного информирования определенных студентов и сотрудников.

Руководить "участками" назначаются представители высшего руководства учебных заведений.

В ГУР МО подчеркивают, что для проведения очередной волны мобилизации в РФ не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленная в сентябре 2022 года "частичная мобилизация" официально так и не была завершена.

"Вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля – начала весеннего призыва на срочную службу. В случае необходимости начало призыва может быть отсрочено", - отмечают в разведке.

Ранее в ГУР МО сообщали, что пропаганда страны-агрессора РФ готовит российское население к новой волне мобилизации. Кремль пытается объяснить россиянам, почему они должны молча идти на убой.

Отметим, как сообщила разведка Британии, руководство частной военной компании "Вагнер" прекратило набор добровольцев среди заключенных из-за больших потерь. Поэтому российское руководство стоит перед выбором – истощение армии, сворачивание задач войны или продолжение мобилизации.