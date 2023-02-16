Російська пропаганда готує населення до нової хвилі мобілізації, - розвідка

Пропаганда країни-агресора РФ готує російське населення до нової хвилі мобілізації. Кремль намагається пояснити росіянам, чому вони мають мовчки йти на забій.

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Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, наступного тижня в Росії запланована низка офіційних заходів. Таким чином Кремль підживлює пропаганду напередодні нової хвилі мобілізації.

"Пропаганду треба чимось підживлювати. Ця череда публічних заяв, запевнень, криків, концертів, вони напевно будуть святкувати вже 150 тисяч знищених російських окупантів на той момент", - заявив Юсов.

Віндодав, що офіційними заходами ворог планує підтримувати власні наративи, заявляти про те, що усе нібито йде за планом й російські військові "захищають" країну від усього Заходу та НАТО.

"Зокрема, ця пропагандистська активність це підготовка населення до нових мобілізаційних заходів. Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій виконуючи якісь незрозумілі вказівки кремлівських старців. Це, мабуть, не громадяни, це швидше піддані РФ, тому що громадяни захищали б власні права і ставили б якість питання", - пояснив Юсов.

Він підкреслив, що пропагандисти можуть продовжувати ядерний шантаж, але в цілому, як і інші псевдобліцкриги, історія з ядерним шантажем — вона вже не спрацювала: ні Україна не злякалася, ні світ не злякався.

"Всередині верхівки Кремля чудово розуміють, що ядерний шантаж — це гра з вогнем, і наближення до червоної кнопки означатиме остаточний крах Росії, знищення і діючого режиму, і перекреслення майбутнього тієї самої верхівки і так званої еліти", - наголосив Юсупов.

Він вважає, що активізація приватних структур у підготовці власних ЧВК формувань — це ознака деградації російської кадрової армії і взагалі військової системи, а також зручний механізм для того, щоб приховувати реальні втрати на війні.

Зазначимо, як повідомила розвідка Британії, керівництво приватної військової компанії "Вагнер" припинило набір добровольців серед ув’язнених через великі втрати. Тому російське керівництво стоїть перед вибором — виснаження армії, згортання завдань війни чи продовження мобілізації.

Раніше у ГУР МО зазначали, що в Російські Федерації всі причетні структури та органи готові до проведення нової хвилі мобілізації, але, ймовірної, її відкладуть. Це пов'язано з багатьма факторами, зокрема, браком досвідчених офіцерів для навчального процесу та збереженням проблем, які були виявлені під час першої хвилі.

Водночас втрати окупантів лише зростають. За останні два тижні армія країни-агресора зазнала найбільших втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну.