Армія РФ зазнала найбільших втрат з 24 лютого за останні два тижні, - розвідка Британії

За останні два тижні армія країни-агресора РФ зазнали найбільших втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У відомстві посилаються на щоденні зведення українського Генштабу ЗСУ щодо втрат серед російських окупантів.

"Генштаб ЗСУ регулярно оприлюднює щоденну статистику втрат росіян. Британська військова розвідка не може перевірити українську методологію, але тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні", - зазначають у розвідці.

Аналітики додають, що середній показник за останні сім днів становив 824 вбитих російських військових на день, що вчетверо перевищує показники за червень-липень 2022 року.

"Зростання кількості втрат росіян, ймовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті – прикладом цього є Вугледар і Бахмут", - підкреслюють у розвідці Британії.

Зазначимо, станом на 12 лютого на 354-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 137 780 осіб, що на 900 загарбників більше порівняно з попередньою добою.

При цьому, 10 лютого ЗСУ встановили новий рекорд, ліквідувавши за добу 1140 окупантів.

Раніше у розвідці Британіїї повідомляли, що керівництво приватної військової компанії "Вагнер" припинило набір добровольців серед ув’язнених через великі втрати. Тому наразі російське керівництво стоїть перед вибором — виснаження армії, згортання завдань війни чи продовження мобілізації.