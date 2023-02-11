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Новий рекорд: за добу ЗСУ ліквідували 1140 загарбників
Станом на 11 лютого на 353-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 136 880 осіб, що на 1140 загарбників більше порівняно з попередньою добою.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2023-го орієнтовно склали:
- танків ‒ 3267 (за добу 9) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од.,
- артилерійських систем – 2270 (+19) од.,
- РСЗВ – 463 (+0) од.,
- засобів ППО ‒ 234 (+1) од.,
- літаків ‒ 295 (+0) од.,
- гелікоптерів – 286 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27) од.,
- крилатих ракет ‒ 857 (+61) од.,
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од.,
- спеціальної техніки ‒ 214 (+3) од.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК "Вагнер", найманці якої воюють в Україні, стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців.
Зазначимо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відправляє завербованих зеків на передову у якості гарматного м'яса. З приблизно 50 тисяч найманців наразі лише 10 тисяч воюють на передовій в Україні. Інші вбиті, поранені або дезертирували.