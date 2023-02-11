Новий рекорд: за добу ЗСУ ліквідували 1140 загарбників

Станом на 11 лютого на 353-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 136 880 осіб, що на 1140 загарбників більше порівняно з попередньою добою.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2023-го орієнтовно склали:

танків ‒ 3267 (за добу 9) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од.,

артилерійських систем – 2270 (+19) од.,

РСЗВ – 463 (+0) од.,

засобів ППО ‒ 234 (+1) од.,

літаків ‒ 295 (+0) од.,

гелікоптерів – 286 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27) од.,

крилатих ракет ‒ 857 (+61) од.,

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од.,

спеціальної техніки ‒ 214 (+3) од.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК "Вагнер", найманці якої воюють в Україні, стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців.

Зазначимо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відправляє завербованих зеків на передову у якості гарматного м'яса. З приблизно 50 тисяч найманців наразі лише 10 тисяч воюють на передовій в Україні. Інші вбиті, поранені або дезертирували.