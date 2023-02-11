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Новый рекорд: за сутки ВСУ ликвидировали 1140 захватчиков
По состоянию на 11 февраля на 353-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 136 880 человек, что на 1140 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 февраля 2023 года ориентировочно составили:
- танков ‒ 3267 (за сутки 9) единиц,
- боевых бронированных машин – 6474 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 2270 (+19) ед.
- РСЗО – 463 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 234 (+1) ед.
- самолетов ‒ 295 (+0) ед.
- вертолетов – 286 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1997 (+27) ед.
- крылатых ракет ‒ 857 (+61) ед.,
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 5134 (+8) ед.
- специальной техники – 214 (+3) ед.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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