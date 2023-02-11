Новый рекорд: за сутки ВСУ ликвидировали 1140 захватчиков

По состоянию на 11 февраля на 353-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 136 880 человек, что на 1140 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.

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Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 февраля 2023 года ориентировочно составили:

танков ‒ 3267 (за сутки 9) единиц,

боевых бронированных машин – 6474 (+3) ед.

артиллерийских систем – 2270 (+19) ед.

РСЗО – 463 (+0) ед.

средств ПВО ‒ 234 (+1) ед.

самолетов ‒ 295 (+0) ед.

вертолетов – 286 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1997 (+27) ед.

крылатых ракет ‒ 857 (+61) ед.,

кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 5134 (+8) ед.

специальной техники – 214 (+3) ед.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, кладбище, которое использует для захоронений российский ЧВК "Вагнер", наемники которого воюют в Украине, стремительно выросло в размерах за последние несколько месяцев.

Отметим, что владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин отправляет завербованных зэков на передовую в качестве пушечного мяса. Из примерно 50 тысяч наемников только 10 тысяч воюют на передовой в Украине. Остальные убиты, ранены или дезертированы.