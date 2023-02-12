Армия РФ понесла наибольшие потери с 24 февраля за последние две недели, - разведка Британии

За последние две недели армия страны-агрессора РФ понесла наибольшие потери с первой недели полномасштабного вторжения в Украину.

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Об этом сообщает разведка Британии.

В ведомстве ссылаются на ежедневные сводки Генштаба ВСУ по поводу потерь среди российских оккупантов.

"Генштаб ВСУ регулярно обнародует ежедневную статистику потерь россиян. Британская военная разведка не может проверить украинскую методологию, но предоставляемые данные, вероятно, точные", - отмечают в разведке.

Аналитики добавляют, что средний показатель за последние семь дней составил 824 убитых российских военных в день, что в четыре раза превышает показатели за июнь-июль 2022 года.

"Рост количества потерь россиян, вероятно, связан с рядом факторов, включая нехватку обученного персонала, координации и ресурсов на фронте – примером этого являются Угледар и Бахмут", - подчеркивают в разведке Британии.

Отметим, по состоянию на 12 февраля на 354-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 137 780 человек, что на 900 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.

При этом 10 февраля ВСУ установили новый рекорд, ликвидировав за сутки 1140 оккупантов.

Ранее в разведке Британии сообщали, что руководство частной военной компании "Вагнер" прекратило набор добровольцев среди заключенных из-за больших потерь. Поэтому российское руководство стоит перед выбором — истощение армии, сворачивание задач войны или продолжение мобилизации.