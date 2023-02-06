В ISW пояснили, чому Путін тягне з оголошенням про другу хвилю мобілізації

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін не готовий приймати ризикові рішення, які необхідні для досягнення його цілей з окупації України.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Путін продовжував обирати порівняно менш ризиковані варіанти, навіть коли восени 2022 року він зіткнувся з військовими поразками у Харківській та Херсонскій областях.

"Він міг одразу оголосити про масштабну мобілізацію, але, ймовірно, побоювався, що й без того непопулярна перспектива мобілізації ще більше зашкодить його привабливості в російському суспільстві", - вважають аналітики.

В ISW підкреслюють, що Міноборони і Кремль із запізненням впроваджують широкомасштабні військові реформи та почали сприймати війну в Україні як затяжну та масштабну.

"Путін, ймовірно, знову схиляється до проведення "тихої мобілізації" через занепокоєння надзвичайною непопулярністю першої хвилі мобілізації. Крім того, представники США та Заходу повідомляють, що Путін проводить опитування, щоб оцінити сприйняття росіянами мобілізації, і не вирішив, коли її розпочати", - зауважують аналітики.

ISW також повідомляє про суперечливі повідомлення від посадовців російської Держдуми та представників Кремля щодо змін до протоколів мобілізації та призову, що, можливо, вказує на те, що Путін наказав підготувати ці положення, але не бажає оголошувати їх громадськості.

Також аналітики зазначають, що Путін покладається на групу цапів-відбувайлів, які публічно ризикують замість нього та беруть на себе провину за російські військові невдачі та непопулярну політику.

"Путін дозволяє, а часом і заохочує російських блогерів критикувати Міноборони, щоб відвести провину від себе", - підкреслюють аналітики.

На їхню думку, небажання Путіна йти на ризик, безпосередньо пов’язаний із війною в Україні, вказує на те, що він, як і раніше, малоймовірно буде йти на ядерну ескалацію чи війну з НАТО.

"Путін, очевидно, цінує свій внутрішній статус-кво та прагне уникати ризикованої та суперечливої політики для підтримки власних цілей. Але його сприйняття ситуації, з якою він стикається, розходиться з реальністю", – зазначають в ISW.

Зазначимо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін наказав своїм окупаційним військам захопити Донецьку та Луганську області до березня 2023 року, але він знову переоцінив можливості російської армії.

В ISW вважають, що великий російський наступ, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів.

Нагадаємо, за оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор РФ, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.