Российская пропаганда готовит население к новой волне мобилизации, - разведка

Пропаганда страны-агрессора РФ готовит русское население к новой волне мобилизации. Кремль пытается объяснить россиянам, почему они должны молча идти на убой.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, на следующей неделе в России запланирован ряд официальных мер. Таким образом, Кремль подпитывает пропаганду накануне новой волны мобилизации.

"Пропаганду нужно чем-то подпитывать. Это стадо публичных заявлений, заверений, криков, концертов, они наверняка будут праздновать уже 150 тысяч уничтоженных российских оккупантов на тот момент", - заявил Юсов.

Он добавил, что официальными мерами враг планирует поддерживать собственные нарративы, заявлять о том, что все якобы идет по плану и российские военные "защищают" страну от всего Запада и НАТО.

"В частности, эта пропагандистская активность это подготовка населения к новым мобилизационным мерам. Им объясняют, почему они должны молча идти на забой выполняя какие-то непонятные указания кремлевских старцев. Это, пожалуй, не граждане, это скорее подданные РФ, потому что граждане защищали бы собственные права и задавали бы вопросы", - пояснил Юсов.

Он подчеркнул, что пропагандисты могут продолжать ядерный шантаж, но в целом, как и другие псевдоблицкриги, история с ядерным шантажом — она уже не сработала: ни Украина не испугалась, ни мир не испугался.

"Внутри верхушки Кремля прекрасно понимают, что ядерный шантаж - это игра с огнем, и приближение к красной кнопке будет означать окончательный крах России, уничтожение и действующего режима, и перечеркивание будущего той же верхушки и так называемой элиты", - подчеркнул Юсупов.

Он считает, что активизация частных структур в подготовке собственных ЧВК формирований является признаком деградации российской кадровой армии и вообще военной системы, а также удобным механизмом для того, чтобы скрывать реальные потери на войне.

Отметим, как сообщила разведка Британии, руководство частной военной компании "Вагнер" прекратило набор добровольцев среди заключенных из-за больших потерь. Поэтому российское руководство стоит перед выбором – истощение армии, сворачивание задач войны или продолжение мобилизации.

Ранее в ГУР МО отмечали, что в Российские Федерации все причастные структуры и органы готовы к проведению новой волны мобилизации, но, вероятно, ее отложат. Это связано со многими факторами, в частности, нехваткой опытных офицеров для учебного процесса и сохранением проблем, выявленных во время первой волны.

В то же время потери оккупантов только растут. За последние две недели армия страны-агрессора понесла наибольшие потери с первой недели полномасштабного вторжения в Украину.