Росія була вимушена відкласти нову хвилю мобілізації, — ГУР

В Російські Федерації всі причетні структури та органи готові до проведення нової хвилі мобілізації, але, ймовірної, її відкладуть. Це пов'язано з багатьма факторами, зокрема, браком досвідчених офіцерів для навчального процесу та збереженням проблем, які були виявлені під час першої хвилі.

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Про це заявив заступник голови військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"У них все готово. Особовий склад є, списки готові, люди, яким доручено проводити комплектування та навчання, знаходяться в готовності", — сказав Скібіцький.

Водночас він підкреслив, що навіть якщо Росія продовжить новий раунд мобілізації, то зіштовхнеться з тими самими проблемами, які виявила попередня хвиля, включаючи брак сучасного обладнання в робочому стані та достатньої кількості офіцерів, які здатні підготовити нових бійців.

"Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відклали її, тому що не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз", — підсумував заступник голови ГУР.

Раніше у розвідці Британіїї повідомляли, що керівництво ПВК "Вагнер" припинило набір добровольців серед ув’язнених через великі втрати. Тому наразі російське керівництво стоїть перед вибором — виснаження армії, згортання завдань війни чи продовження мобілізації.

Водночас втрати окупантів лише зростають. За останні два тижні армія країни-агресора зазнала найбільших втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну.