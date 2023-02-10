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РФ намагається приховати масштабні втрати техніки на війні, - ISW
Країна-агресор РФ готує свою оборонну промисловість до затяжної війни з Україною, але намагається уникнути ширшої мобілізації цивільної економіки та всіляко приховує масштаби втрат власної техніки.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення, за даними Oryx, армія РФ втратила 1012 танків в Україні, а ще 546 - захопили ЗСУ. Це майже половина всіх танків, які відправила РФ в Україну.
Цього достатньо, щоб оснастити більш ніж 15 танкових полків або бригад або близько 150 батальйонно-тактичних груп.Підписуйтесь на наш Telegram канал
“Російським військам необхідно швидко поновити ці втрачені танки, аби підтримати свою спроможність проводити масштабні механізовані маневрені військові дії напередодні вірогідної активізації наступальних дій на сході України”, - зазначають аналітики.
Вони додають, що російська влада публічно оголошує про необхідність наростити потужності військово-промислового комплексу для протидії збільшенню військової допомоги Україні.
Так лідер країни-агресора РФ Володимир Путін провів засідання наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив та доручив надати підтримку суб'єктам федерації у розвитку виробництва безпілотних авіаційних комплексів.
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 9 лютого відвідав танковий завод в Омській області і заявив про необхідність збільшити виробництво різних озброєнь ніби через збільшення західної допомоги Україні.
Натомість, як вважають в ISW, справжньою метою подібних заяв може бути намагання приховати значні втрати Росією техніки на полі бою.
"Зусилля Кремля щодо поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни, уникаючи при цьому ширшої мобілізації російської економіки, як і раніше, несумісні з масштабами війни, яку російські військові ведуть в Україні, і масштабами втрат російської військової техніки", - зазначають експерти.
Зазначимо, за даними Генерального штабу Збройних сил України станом на 10 лютого українські військові знищили 3158 ворожих танків, бойових броньованих машин ‒ 6471, артилерійських систем – 2251, РСЗВ – 463, засобів ППО ‒ 233, літаків – 295, гелікоптерів – 286.
Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські окупаційні війська почали черговий великий наступ у Луганській області, але українські війська не дозволяють їм досягти значних успіхів.