РФ намагається приховати масштабні втрати техніки на війні, - ISW

Країна-агресор РФ готує свою оборонну промисловість до затяжної війни з Україною, але намагається уникнути ширшої мобілізації цивільної економіки та всіляко приховує масштаби втрат власної техніки.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення, за даними Oryx, армія РФ втратила 1012 танків в Україні, а ще 546 - захопили ЗСУ. Це майже половина всіх танків, які відправила РФ в Україну.

Цього достатньо, щоб оснастити більш ніж 15 танкових полків або бригад або близько 150 батальйонно-тактичних груп.

“Російським військам необхідно швидко поновити ці втрачені танки, аби підтримати свою спроможність проводити масштабні механізовані маневрені військові дії напередодні вірогідної активізації наступальних дій на сході України”, - зазначають аналітики.

Вони додають, що російська влада публічно оголошує про необхідність наростити потужності військово-промислового комплексу для протидії збільшенню військової допомоги Україні.

Так лідер країни-агресора РФ Володимир Путін провів засідання наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив та доручив надати підтримку суб'єктам федерації у розвитку виробництва безпілотних авіаційних комплексів.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 9 лютого відвідав танковий завод в Омській області і заявив про необхідність збільшити виробництво різних озброєнь ніби через збільшення західної допомоги Україні.

Натомість, як вважають в ISW, справжньою метою подібних заяв може бути намагання приховати значні втрати Росією техніки на полі бою.

"Зусилля Кремля щодо поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни, уникаючи при цьому ширшої мобілізації російської економіки, як і раніше, несумісні з масштабами війни, яку російські військові ведуть в Україні, і масштабами втрат російської військової техніки", - зазначають експерти.

Зазначимо, за даними Генерального штабу Збройних сил України станом на 10 лютого українські військові знищили 3158 ворожих танків, бойових броньованих машин ‒ 6471, артилерійських систем – 2251, РСЗВ – 463, засобів ППО ‒ 233, літаків – 295, гелікоптерів – 286.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські окупаційні війська почали черговий великий наступ у Луганській області, але українські війська не дозволяють їм досягти значних успіхів.