РФ пытается скрыть масштабные потери техники на войне, - ISW

Страна-агрессор РФ готовит свою оборонную промышленность к затяжной войне с Украиной, но пытается избежать более широкой мобилизации гражданской экономики и всячески скрывает масштабы потерь собственной техники.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения, по данным Oryx, армия РФ потеряла 1012 танков в Украине, а еще 546 – захватили ВСУ. Это почти половина всех танков, отправленных РФ в Украину.

Этого достаточно, чтобы оснастить более 15 танковых полков или бригад или около 150 батальонно-тактических групп.

"Русским войскам необходимо быстро восстановить эти утраченные танки, чтобы поддержать свою способность проводить масштабные механизированные маневренные военные действия в преддверии вероятной активизации наступательных действий на востоке Украины", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что российские власти публично объявляют о необходимости нарастить мощности военно-промышленного комплекса для противодействия увеличению военной помощи Украине.

Так, лидер страны-агрессора Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и поручил оказать поддержку субъектам федерации в развитии производства беспилотных авиационных комплексов.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 9 февраля посетил танковый завод в Омской области и заявил о необходимости увеличить производство различных вооружений из-за увеличения западной помощи Украине.

В свою очередь, как считают в ISW, настоящей целью подобных заявлений могут быть попытки скрыть значительные потери Россией техники на поле боя.

"Усилия Кремля по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне, избегая при этом более широкой мобилизации российской экономики, по-прежнему несовместимы с масштабами войны, которую ведут российские военные в Украине, и масштабами потерь российской военной техники", - отмечают эксперты. .

Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 10 февраля украинские военные уничтожили 3158 вражеских танков, боевых бронированных машин – 6471, артиллерийских систем – 2251, РСЗО – 463, средств ПВО – 229.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что российские оккупационные войска начали очередное большое наступление в Луганской области, но украинские войска не позволяют им добиться значительных успехов.