Россия была вынуждена отложить новую волну мобилизации, - ГУР

В Российской Федерации все причастные структуры и органы готовы к проведению новой волны мобилизации, но, возможно, ее отложат. Это связано со многими факторами, в частности, нехваткой опытных офицеров для обучения и сохранением проблем, выявленных во время первой волны.

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Об этом заявил заместитель главы военной разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью The Wall Street Journal.

"У них все готово. Личный состав есть, списки готовы, люди, которым поручено проводить комплектование и обучение, находятся в готовности", - сказал Скибицкий.

В то же время он подчеркнул, что даже если Россия продолжит новый раунд мобилизации, то столкнется с теми же проблемами, которые обнаружила предыдущая волна, включая нехватку современного оборудования в рабочем состоянии и достаточное количество способных офицеров подготовки новых бойцов.

"Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отложили ее, потому что не преодолели все трудности, которые испытали во время первой волны. Они тогда не были готовы к такой масштабной мобилизации, не готовы и сейчас", — подытожил зам. председателя ГУР.

Ранее в разведке Британии сообщала, что руководство ЧВК "Вагнер" прекратило набор добровольцев среди заключенных из-за больших потерь. Поэтому российское руководство стоит перед выбором — истощение армии, сворачивание задач войны или продолжение мобилизации.

В то же время потери оккупантов только растут. За последние две недели армия страны-агрессора понесла наибольшие потери с первой недели полномасштабного вторжения в Украину.