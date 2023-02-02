Путин приказал войскам до марта захватить Донецкую и Луганскую области - ГУР МО

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин отдал приказ своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до марта.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Черняк в комментарии изданию Kyiv Post.

Он добавил, что есть признаки того, что Россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока страны.

"Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей", - отметил Черняк.

По его словам, Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат и не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину с этого направления.

"По состоянию на сегодняшний день сложившихся ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать", - добавил представитель военной разведки Украины.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что российские оккупационные войска могут начать масштабное наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.