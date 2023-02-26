Беларусь готова мобилизовать 1,5 млн человек в случае объявления военного положения

Белорусь, руководство которой поддерживает страну-агрессора РФ в ее войне против Украины, готова мобилизовать в армию 1,5 миллиона человек в случае введения в республике военного положения.

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Об этом заявил государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, пишет "Белта".

Он сказал, что народные ополчения прибавятся к мобилизованным в случае "движения страны к боевым действиям".

"Структуры организаций, а не Вооруженных сил в случае объявления военного положения и перевода экономики на военный режим составят где-то до 1,5 млн человек", - заявил Вольфовича.

Следует отметить, что население Беларуси, как свидетельствуют последние данные, составляет около 9,3 млн человек.

Профессиональная армия страны насчитывает около 48 000 военнослужащих и около 12 000 военнослужащих государственной границы согласно военному балансу Международного института стратегических исследований за 2022 год.

Заметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал своего российского коллегу Владимира Путина в его войне с Украиной, в частности, позволив ему вторгнуться с территории Беларуси и позволив России обучать мобилизированных россиян в Беларуси.

Лукашенко заявил 16 февраля о том, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины. Кроме того, он убеждал, что мобилизацию в Беларуси "не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять", но добавил, что "к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия".

Ранее Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.