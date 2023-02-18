В ISW оценили планы Кремля на оборонно-промышленный комплекс Беларуси

Кремль намерен привлечь элементы оборонно-промышленной базы Беларуси в рамках усилий по перевооружению российской армии для поддержки продолжительной войны против Украины.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 17 февраля, что аэрокосмическая промышленность Беларуси готова производить штурмовики Су-25 для вооруженных сил РФ при поддержке передачи российских технологий.

Лукашенко также заявил, что Беларусь на 100 процентов выполняет неуказанные соглашения о сотрудничестве в области обороны и безопасности, о которых Беларусь и Россия договорились "три месяца назад".

Аналитики считают, что Россия будет активнее использовать военно-промышленный комплекс Беларуси для усиления собственного военного потенциала.

"Дополнительные Су-25 и запчасти для грузовиков, вероятно, не являются критически важными для успеха долгосрочных военных усилий России. Несмотря на заявления Лукашенко, Кремль может захватить белорусские заводы и переоборудовать их для производства критически важной техники, в которой нуждаются российские военные. Россияне также могут попытаться перепрофилировать российские заводы, которые сейчас задействованы или оснащены для производства Су-25 и грузовиков, для производства более срочно необходимой техники", – говорится в сообщении.

Ранее ISW оценила, что российские войска начали использовать белорусские полигоны и инструкторов для обучения мобилизованных россиян, чтобы компенсировать ухудшившиеся учебные возможности России.

"Кремль, по-видимому, аналогичным образом включает элементы белорусского ОПБ, чтобы увеличить производство российской обороны, в то время как Путин стремится активизировать российскую промышленность для поддержки войны с Украиной", - отмечают аналитики.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что РФ делает видимость подготовки к большому наступлению с территории Беларуси, чтобы не дать ВСУ возможность перебросить дополнительные силы на Донбасс.

В ISW считают, что наступление России из Беларуси может начаться не ранее осени 2023 года. Сейчас наступление на Украину с севера проводиться не будет из-за нехватки техники и личного состава в российской армии.