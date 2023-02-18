В ISW оцінили плани Кремля на оборонно-промисловий комплекс Білорусі

Кремль має намір залучити елементи оборонно-промислової бази Білорусі в рамках зусиль з переозброєння російської армії для підтримки тривалої війни проти України.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 17 лютого, що аерокосмічна промисловість Білорусі готова виготовляти штурмовики Су-25 для збройних сил РФ за підтримки передачі російських технологій.

Також він заявив, що Білорусь на 100 відсотків виконує невказані угоди про співробітництво в галузі оборони та безпеки, про які Білорусь та Росія домовилися "три місяці тому".

Аналітики вважають, що Росія буде активніше використовувати військово-промисловий комплекс Білорусі для посилення власного військового потенціалу.

"Додаткові Су-25 і запчастини для вантажівок, ймовірно, не є критично важливими для успіху довгострокових військових зусиль Росії. Незважаючи на заяви Лукашенка, Кремль може захопити білоруські заводи і переобладнати їх для виробництва критично важливої техніки, якої потребують російські військові. Росіяни також можуть спробувати перепрофілювати російські заводи, які зараз задіяні або оснащені для виробництва Су-25 і вантажівок, для виробництва більш терміново необхідної техніки", - йдеться у повідомленні.

Раніше ISW оцінила, що російські війська почали використовувати білоруські полігони та інструкторів для навчання мобілізованих росіян, щоб компенсувати навчальні можливості Росії, що погіршилися.

"Кремль, мабуть, аналогічно включає елементи білоруського ОПБ, щоб збільшити виробництво російської оборони, в той час, як Путін прагне активізувати російську промисловість для підтримки війни з Україною", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що РФ робить видимість підготовки до великого наступу з території Білорусі, щоб не дати ЗСУ можливість перекинути додаткові сили на Донбас.

В ISW вважають, що наступ Росії з Білорусі може розпочатись не раніше осені 2023 року. Зараз наступ на Україну з півночі проводитись не буде через нестачу техніки та особового складу в російській армії.