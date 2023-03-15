Приймають працівників з наркоманією та судимістю: в ISW розповіли, як Кремль долає нестачу кадрів в оборонно-промисловому комплексі

Російська влада продовжує заходи з мобілізації російської оборонно-промислового комплексу для тривалої війни, включаючи заходи, які змусять Кремль вибирати між кваліфікованими робітниками в "оборонці" і кваліфікованим військовим персоналом, який воює в Україні.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін під час візиту 14 березня на авіаційний завод в Улан-Уде (Бурятія) визнав, що військово-промисловий комплекс потерпає від нестачі кваліфікованих кадрів і оголосив про низку реформ, щоб залучити більше фахівців для роботи на підприємствах військового виробництва, включаючи перерозподіл федеральних активів на житло та підвищення зарплати.

Крім того, міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Корпорацію "Тактичні ракети" в Московській області і закликав завод подвоїти виробництво навіть після того, як оголосив про виконання заводом вимог державного оборонного замовлення.

Путін також повідомив, що Мінпромторг Росії підготував перелік невизначених спеціальностей для відстрочки від військової служби

"Це свідчить про те, що Кремль надає перевагу використанню кваліфікованих робітників у виробництві російської зброї, а не тому, що кваліфіковані солдати воюють у російській армії", - зауважують аналітики.

Російські ЗМІ також повідомили, що Міністерство фінансів Росії розглядає можливість випуску військових облігацій.

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російські оборонні підприємства суттєво знизили планку найму і тепер приймають працівників без досвіду, з наркоманією та судимістю.

Тому в ISW вважають, в РФ спостерігаються намагання омолодити кадровий склад ВПК на тлі нестачі робочої сили та санкцій Заходу.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що країна-агресор РФ готує свою оборонну промисловість до затяжної війни з Україною, але намагається уникнути ширшої мобілізації цивільної економіки та всіляко приховує масштаби втрат власної техніки.