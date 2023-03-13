В ISW пояснили, як Кремль використає втрати "вагнерівців" під Бахмутом

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин втрачає свої елітні підрозділи у боях під Бахмутом, російське військове керівництво, ймовірно, намагається використати це, щоб послабити його вплив.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, конфлікт між Міноборони РФ та Пригожиним, ймовірно, досяг своєї кульмінації на тлі битви за Бахмут.

Експерти вважають, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов, швидше за все, скористаються можливістю "витратити" сили "Вагнера" в Бахмуті, щоб послабити Пригожина і підірвати його амбіції щодо більшого впливу в Кремлі.

За інформацією ISW, також Путін і військове керівництво РФ можуть використати Пригожина як "цапа-відбувайла" за ціну наступу на Бахмут, коли цей наступ досягне кульмінації.

За ранішою оцінкою аналітиків, Путін покладається на групу "цапів-відбувайлів", які замість нього беруть на себе провину за російські військові невдачі і непопулярну політику.

Також у звіті йдеться про те, що Пригожин навряд чи зможе повернути собі прихильність Путіна, яку мав у період з травня по жовтень 2022 року.

"Падіння Пригожина, ймовірно, налякає інших кремлівських чиновників, таких як Кадиров, і змусить їх зменшити свої амбіції, щоб уникнути долі Пригожина", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий заявляв, що Збройні сили України продовжують тримати оборону Бахмута Донецької області — відбивають атаки та наступають на певних ділянках. Угрупування ПВК "Вагнер", яке російське командування направило на штурм міста, понесло суттєві втрати — українські захисники фактично ліквідували терористичні загони незаконної військової компанії.