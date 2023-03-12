Путін втратив контроль над російським інфопростором — ISW

В Кремлі посилюється внутрішня боротьба політичних еліт за вплив. Лідер РФ Володимир Путін почав втрачати контроль над інформаційним простором Росії і не має змогти діяти для його відновлення.

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До таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), йдеться у звіті за 11 березня.

Напередодні в Мокві організували форум Практичні та технологічні аспекти інформаційно-когнітивної війни в сучасних реаліях. В ході панельної дискусії речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що "Кремль не може відтворити сталінський підхід щодо створення сучасного еквівалента радянського інформбюро для централізованого контролю внутрішнього інформаційного простору Росії через боротьбу між невизначеними кремлівськими "елітами".

В ISW раніше помічали внутрішні розбіжності в оточені Путіна, тепер, на думку експертів, Захарова підтвердила таке твердження.

Зокрема, в Інституті вивчення війни вважають, що речниця МЗС підтвердила кілька попердніх оцінок ISW:

що між ключовими членами найближчого оточення Путіна існує внутрішня боротьба в Кремлі;

що Путін з часом значною мірою поступився російським інформаційним простором іншим політикам;

що Путін, очевидно, не в змозі вжити рішучих дій для відновлення контролю над російським інформаційним простором.

Раніше представник ГУР України Андрій Юсов заявив, що інцидент у Брянській області є "частиною трансформаційних процесів у Росії", що означає, що "Росія починає прокидатися проти диктатури Путіна".