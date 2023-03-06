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Росію чекає стратегічний провал: У Держдепі США прокоментували поточні бої в Україні
Динаміка боїв на сході й півдні України матиме напружений та мінливий характер упродовж певного часу, але РФ усе-одно зазнає стратегічної поразки у війні. Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, коментуючи ситуацію на фронті в Україні, передає "Укрінформ".
За словами Прайса, таке місто, як Бахмут Донецької області, де зараз відбуваються найзапекліші бої, не має для росіян великого стратегічного значення в плані оперативної обстановки. Однак російські окупанти прагнуть його захопити, бо не мають інших варіантів для хоч якихось здобутків.
Він зазначив, що Росію в будь-якому разі чекає поразка.
"Було чітко зрозуміло з перших годин вторгнення РФ в Україну, що коли б це не закінчилося, це завершиться стратегічним провалом Росії", – висловився представник Держдепу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Прайс додав, що українці від початку війни показали, що президент РФ Володимир Путін не досягне жодної цілі, задекларованої на початок повномасштабного вторгнення в Україну.
"Українці продемонстрували, що вони в змозі не лише протистояти наступу російських військ, але й повернути територію, яку ті відібрали. Це не зміниться", – сказав він.
Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни заявляв про ймовірне обмежене тактичне відведення українських військ у Бахмуті. Однак аналітики зауважили, що ще зарано робити висновки щодо намірів України повністю вийти з міста.