Росію чекає стратегічний провал: У Держдепі США прокоментували поточні бої в Україні

Динаміка боїв на сході й півдні України матиме напружений та мінливий характер упродовж певного часу, але РФ усе-одно зазнає стратегічної поразки у війні. Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, коментуючи ситуацію на фронті в Україні, передає "Укрінформ".

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За словами Прайса, таке місто, як Бахмут Донецької області, де зараз відбуваються найзапекліші бої, не має для росіян великого стратегічного значення в плані оперативної обстановки. Однак російські окупанти прагнуть його захопити, бо не мають інших варіантів для хоч якихось здобутків.

Він зазначив, що Росію в будь-якому разі чекає поразка.

"Було чітко зрозуміло з перших годин вторгнення РФ в Україну, що коли б це не закінчилося, це завершиться стратегічним провалом Росії", – висловився представник Держдепу.

Прайс додав, що українці від початку війни показали, що президент РФ Володимир Путін не досягне жодної цілі, задекларованої на початок повномасштабного вторгнення в Україну.

"Українці продемонстрували, що вони в змозі не лише протистояти наступу російських військ, але й повернути територію, яку ті відібрали. Це не зміниться", – сказав він.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни заявляв про ймовірне обмежене тактичне відведення українських військ у Бахмуті. Однак аналітики зауважили, що ще зарано робити висновки щодо намірів України повністю вийти з міста.