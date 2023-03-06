Россию ждет стратегический провал: В Госдепе США прокомментировали текущие бои в Украине

Динамика боев на востоке и юге Украины будет носить напряженный и изменчивый характер в течение определенного времени, но РФ все равно потерпит стратегическое поражение в войне. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя ситуацию на фронте в Украине, передает "Укринформ".

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По словам Прайса, такой город, как Бахмут Донецкой области, где сейчас проходят самые жестокие бои, не имеет для россиян большого стратегического значения в плане оперативной обстановки. Однако российские оккупанты стремятся его захватить, потому что не имеют других вариантов для хоть каких-либо достижений.

Он отметил, что Россию в любом случае ожидает поражение.

"Было четко понятно с первых часов вторжения РФ в Украину, что когда бы это ни закончилось, это завершится стратегическим провалом России", – высказался представитель Госдепа.

Прайс добавил, что украинцы с начала войны показали, что президент РФ Владимир Путин не достигнет ни одной цели, задекларированной в начале полномасштабного вторжения в Украину.

"Украинцы продемонстрировали, что они в состоянии не только противостоять наступлению российских войск, но и вернуть территорию, которую те отобрали. Это не изменится", - сказал он.

Напомним, что американский Институт изучения войны заявлял о вероятном ограниченном тактическом отводе украинских войск в Бахмуте. Однако аналитики отметили, что еще рано делать выводы о намерениях Украины полностью выйти из города.