В НАТО оценивают соотношение потерь Украины и РФ в боях за Бахмут как один к пяти, – CNN

По оценкам разведки НАТО, российские оккупанты потеряли в боях за Бахмут Донецкой области в пять раз больше солдат, чем украинские защитники. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Альянса.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Чиновник отметил, что соотношение пять к одному – это обоснованная оценка, которая базируется на данных разведки.

Однако он добавил, что Украина также несет значительные потери, защищая город.

Напомним, что американский Институт изучения войны заявлял о вероятном ограниченном тактическом отводе украинских войск в Бахмуте Донецкой области. Однако аналитики отметили, что еще рано делать выводы о намерениях Украины полностью выйти из города.

6 марта президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, по результатам которого в Офисе президента сообщили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский высказались за продолжение обороны Бахмута.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов впоследствии прокомментировал это заседание, отметив, что члены Ставки обсудили усиление бахмутского направления. По его словам, об окружении города пока речь не идет.