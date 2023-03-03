У Німеччині звинуватили Меркель у причетності до нападу РФ на Україну

Рішення щодо блокування вступу України в НАТО, ухвалені колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, призвели до повномасштабного вторгнення РФ та окупації частини українських територій.

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Таку заяву зробила голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн в інтерв’ю телеканалам RTL та n-tv.

Політик опосередковано звинуватила колишнього канцлера у причетності до нападу Росії на Україну.

Вона нагадала, що у 2008 році в НАТО було багато прихильників якнайшвидшого прийняття України.

"Те, що українці не потрапили до НАТО, було великою помилкою, яку зробили тоді французи та Ангела Меркель», — сказала Штрак-Ціммерманн.

За її словами, на саміті 2008 року країни НАТО пообіцяли Україні швидкий вступ.Проект провалився, тому що Меркель і тодішній президент Франції Ніколя Саркозі виступили проти – через повагу до Росії..

Особливу відповідальність Німеччини Штрак-Ціммерман покладає на поведінку федерального уряду того часу.

"Треба було зразу стати на бік України після нападу Росії і підтримати її зброєю. Але "історію Ангели Меркель доведеться переписати, особливо історію останніх кількох років і її помилку", - підкреслила Штрак-Ціммерманн.

Вона додала, що не вірить, що війна в Україні може тривати так довго, як Перша чи Друга світові війни.

"Війна точно не триватиме чотири-п'ять років. Путін не розраховував на широку і стійку підтримку України. Путін думає, що ми повні слабаки", - зазначила Штрак-Ціммерманн.

Зазначимо, лише через три місяці після початку повномасштабної війни федеральний канцлер Німеччини з 2005 по 2021 рік Ангела Меркель вирішила висловити солідарність з Україною.

На початку війни світове співтовариство почало різко критикувати політику Меркель щодо Москви, якої вона дотримувалася, коли була канцлером.

Меркель також зазнала критики з боку США та інших країн за підтримку російського газопроводу "Північний потік - 2". На тлі цього її колишній міністр закордонних справ Зігмар Габріель, визнав, що політика щодо РФ була надто оптимістичною.

Пізніше Меркель заявила, що вважає своє рішення про блокування вступу України в НАТО на той час вірним.

"Я не звинувачую себе. Не вдалося створити архітектуру безпеки, яка могла б запобігти цьому. Можна було зробити більше для запобігання такій трагедії. Я вже вважаю цю ситуацію великою трагедією. Можна було її запобігти? І саме тому ви ставите собі, і, звичайно, я продовжую ставити собі ці питання", - сказала тоді Меркель.