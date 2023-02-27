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У відповідь Росії: США, Німеччина та Польща обговорюють проведення спільних навчань
Вашингтон, Берлін і Варшава ведуть переговори щодо проведення спільних військових навчань у Польщі у відповідь на загрозу східному кордону НАТО з боку Росії.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Deutsche Welle.
Він повідомив, що наразі навчання "розглядаються", але не навів жодних інших подробиць.
За його словами, військові маневри в країні, яка межує з Україною, були б "дуже чітким" сигналом союзникам НАТО, а також президенту РФ Володимиру Путіну.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Пісторіус наголосив, що НАТО "зовсім не таке слабке, як довгий час вважав" Путін і додав, що Альянс "набагато сильніший і згуртованіший, ніж минулого року", до широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.
"Для країн Східної Європи, таких як Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, важливо бачити, що Німеччина як найважливіший європейський член альянсу і США як трансатлантичний партнер виконують свої оборонні зобов'язання", - сказав міністр оборони.
Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомляв, що в НАТО пропонують Україні зближення, аби заохотити до мирних переговорів із РФ. Ця пропозиція передбачає, що Україна й Альянс укладуь певну угоду про співпрацю, яка, однак, не буде означати членство в НАТО, тоді як Київ зобов’яжеться розпочати мирні переговори з Москвою.