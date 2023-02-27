В ответ России: США, Германия и Польша обсуждают проведение совместных учений

Вашингтон, Берлин и Варшава ведут переговоры о проведении совместных военных учений в Польше в ответ на угрозу восточной границе НАТО со стороны России.

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Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Deutsche Welle.

Он сообщил, что учения "рассматриваются", но не привел никаких других подробностей.

По его словам, военные маневры в граничащей с Украиной стране были бы "очень четким" сигналом союзникам НАТО, а также президенту РФ Владимиру Путину.

Писториус подчеркнул, что НАТО "далеко не так слаб, как долгое время считал" Путин и добавил, что Альянс "намного сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году", до широкомасштабного вторжения российских войск в Украину.

"Для стран Восточной Европы, таких как Польша, страны Балтии, Словакия и другие, важно видеть, что Германия как самый важный европейский член альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства", - сказал министр обороны.

Напомним, The Wall Street Journal сообщал, что в НАТО предлагают Украине сближение, чтобы поощрить мирные переговоры с РФ. Это предложение предполагает, что Украина и Альянс заключат определенное соглашение о сотрудничестве, которое, однако, не будет означать членство в НАТО, тогда как Киев обяжется начать мирные переговоры с Москвой.