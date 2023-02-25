В НАТО предлагают Украине соглашение в обмен на переговоры о мире с РФ, - СМИ

В НАТО предлагают Украине сближение, чтобы поощрить мирные переговоры с РФ. Это предложение предполагает, что Украина и Альянс заключат определенное соглашение о сотрудничестве, которое, однако, не будет означать членство в НАТО, тогда как Киев обяжется начать мирные переговоры с Москвой.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что в крупных странах Европы, в частности, во Франции, Германии и Великобритании, считают укрепление связей между Украиной и НАТО способом поощрить Киев к переговорам со страной-агрессором РФ.

Некоторые западные партнеры сомневаются в том, что Украина сможет освободить все свои территории, в частности, Крым военным путем.

Так президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в начале февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским призвали рассмотреть возможность мирных переговоров с РФ.

Как пишет издание, во время совместного ужина в Елисейском дворце Макрон, обращаясь к Зеленскому, сказал, что даже такие смертельные враги как Франция и Германия должны были заключить мир после Второй мировой войны.

В то же время, президент Франции сказал своему украинскому коллеге, что тот является крупным военным лидером, но в конце концов он вынужден будет перейти к политической государственной деятельности и принимать сложные решения.

Издание напоминает, что во время своего выступления после Мюнхенской конференции безопасности Макрон выразил публичные сомнения в том, что Украина или Россия смогут достичь своих целей на фронте. Политик сказал, что ни одна из сторон не сможет одержать военную победу.

Поэтому Великобритания, Германия и Франция предложили Украине заключить договор о сближении с Альянсом, который предоставит ей больший доступ к западной военной технике после окончания войны, но в то же время предусматривает возобновление мирных переговоров с Россией.

Впервые план выдвинул британский премьер-министр Риши Сунак, а затем его поддержали Берлин и Париж.

Предлагаемая договоренность — показать России, что Запад будет готов со временем увеличить свою военную помощь Украине. Это может помочь убедить Москву в том, что она не достигнет своих военных целей. Планируется, что предложение может быть рассмотрено на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле.

Однако Макрон, Шольц и Сунак осторожно заявили, что любое решение о том, когда и при каких условиях начнутся мирные переговоры, полностью зависит от Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции к годовщине начала полномасштабной войны заявил, что уверен в победе Украины в войне и допускает переговоры о ее окончании только после выполнения всех пунктов его формулы мира.

Ранее Зеленский заявлял, что компромиссов с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным по отношению к территориям Украины в пределах потенциального мирного соглашения быть не может. Без Крыма мира не будет.