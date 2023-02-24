Зеленський назвав, за яких умов можуть бути переговори про закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що впевнений у перемозі України у війні та допускає переговори про її закінчення тільки після виконання всіх пунктів його формули миру.

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Про це він заявив на пресконференції до річниці початку повномасштабної війни.

"Якщо всі ми зробимо свою важливу домашню роботу, неминуче нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. У нас є все - мотивація, впевненість, друзі", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що всі мають сфокусуватися та працювати заради перемоги.

Також він додав, що допускає переговори на дипломатичному рівні про закінчення війни з РФ тільки після виконання всіх пунктів його формули миру.

"Там (у формулі миру, - ред.) є фіксація миру, кінець війни, там є цей пункт - він дуже важливий, тому що нам потрібні гарантії безпеки, не тільки для України, а й для всієї Європи. І тоді, коли буде виконання і якщо все це буде виконано, ми все одно дійдемо до дипломатичної фіксації закінчення війни, але до цього моменту треба виконати всі пункти", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що компромісів з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним щодо територій України в межах потенційної мирної угоди бути не може. Без Криму миру не буде.