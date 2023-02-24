Зеленский назвал, при каких условиях могут быть переговоры об окончании войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что уверен в победе Украины в войне и допускает переговоры о ее окончании только после выполнения всех пунктов его формулы мира.

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Об этом он заявил на пресс-конференции к годовщине начала полномасштабной войны.

"Если все мы проделаем свою важную домашнюю работу, неизбежно нас ожидает победа. Я уверен, что победа будет. У нас есть все - мотивация, уверенность, друзья", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что все должны сфокусироваться и работать ради победы.

Также он добавил, что допускает переговоры на дипломатическом уровне об окончании войны с РФ только после выполнения всех пунктов его формулы мира.

"Там (в формуле мира, – ред.) есть фиксация мира, конец войны, там есть этот пункт – он очень важен, потому что нам нужны гарантии безопасности, не только для Украины, но и для всей Европы. И тогда, когда будет исполнение и если все это будет выполнено, мы все равно дойдем до дипломатической фиксации окончания войны, но к этому моменту нужно выполнить все пункты", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что компромиссов с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным по территориям Украины в рамках потенциального мирного соглашения быть не может. Без Крыма мира не будет.