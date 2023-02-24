"Нам отводили трое суток на жизнь, но Украина удивила мир": Зеленский обратился к украинцам по случаю годовщины полномасштабного вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 февраля, в день первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину обратился к гражданам, напомнив, как страна пережила военный 2022 год.

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Обращение главы государства опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский подчеркнул, что слова, которые он сказал около семи утра 24 февраля 2022 года, имеют значение и сейчас: "Мы сильны. Мы готовы ко всему. Мы всех победим. Потому что мы – это Украина!"

В тот день, как вспоминает президент, в обществе царили разные настроения: кто-то был шокирован, нуждался в помощи, а кто-то четко знал, что должен делать. С первых часов полномасштабной войны к военкоматам выстроились очереди, начали формировать ТрО.

"И мы бились. И выгрызали каждые сутки. И мы выстояли во второй день. А дальше – в третий. Трое суток, которые нам отводили на жизнь. Угрожали, что через 72 часа нас не будет. Но мы выстояли в четвертый день. А потом в пятый. А сегодня стоим ровно один год. До сих пор знаем: за каждое завтра нужно драться", — сказал президент, добавив, что Украина удивила, вдохновила и объединила мир.

Он отметил, что украинцы не подняли белый флаг, а стали защищать сине-желтый. Благодаря единству вскоре, как вспоминает Зеленский, Силы обороны одержали первые победы.

"А дальше были первые наступления, первые достижения, первые освобожденные территории. Первая и не последняя Чернобыевка. Изгнание окупантов из Киевщины, Сумщины и Черниговщины. Наша "Стугна". "Ольха. Наш "Нептун" и идущий ко дну крейсер "Москва". Первый "Рамштайн". И второй за всю историю ленд-лиз", - заметил глава государства.

Он объясняет, что сопротивление и победы, чего никто не ожидал от Украины, стали основой решения западных союзников о передаче тяжелого оружия Силам обороны.

"Украина удивила мир. Украина вдохновила мир. Украина объединила мир. В доказательство можно сказать тысячи слов, но достаточно нескольких. HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard. Спасибо друзьям, стоящим бок о бок с нами весь год. Я рад, что международная антипутинская коалиция выросла настолько, что требует отдельного обращения. Я сделаю его вскоре. Обязательно", — пообещал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина одерживала победы и на других фронтах, в частности, дипломатическом. Именно в 2022 году страна получила статус кандидата в ЕС.

Август стал первым месяцем, когда оккупанты не взяли ни одного украинского города, а после этого, осенью ВСУ начали новое контрнаступление — освободили Изюм, Балаклею, Купянск, Лиман, Херсонскую область и Херсон.

Теперь через год после полномасштабного вторжения вера в победу среди украинцев составляет 95%.

"Главная эмоция, которую мы испытываем, думая об Украине, – это гордость. Мы стали одним целым. Мы выдерживаем все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, дроны-камикадзе, блэкаут, холод. Мы сильнее этого. Это был год. устойчивости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. Год выдержки. Год единства. Год несокрушимости. Февраль год несокрушимости", — подытожил президент, добавив, что главный итог 2022 года — Украина выстояла.

Напомним, в Киеве 24 февраля к годовщине начала полномасштабного вторжения прошли памятные мероприятия. Кроме того, в связи с первой годовщиной полномасштабного вторжения союзники Украины вводят новые санкции против Российской Федерации. Кроме того, в Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и положил венок к Стене памяти погибших.