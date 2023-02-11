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Кулеба анонсировал неприятные "сюрпризы" для РФ на годовщину вторжения

Кулеба анонсировал неприятные "сюрпризы" для РФ на годовщину вторжения

Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку.

Глава МИД отметил, что в ООН и других международных организациях 23-24 февраля основной темой обсуждений безоговорочно будет годовщина нападения РФ на Украину.

По его словам, в эти дни "в Нью-Йорке произойдут великие события".

"Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины", - заявил Кулеба.

По его словам, в будущем Украина, как часть Европы, будет определять судьбу России, а трехсотлетняя история в конце концов перевернется с ног на голову.

"Если до этого Россия как империя определяла судьбу Украины по отношению к Европе, то теперь Украина как часть Европы будет определять судьбу Российской империи. По сути, триста лет истории перевернутся с ног на голову", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что в прошлом Российскую империю создали французы, немцы и украинцы. И теперь нужно совместно решить, что с ней делать дальше.

При этом Кулеба подчеркнул, что такое его мнение не является официальной позицией Украины.

Отметим, что Евросоюз введет десятый санкционный пакет против Российской Федерации до 24 февраля. В нем запланировано ограничение в 10 млрд евро.

Автор:
Светлана Манько