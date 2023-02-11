Кулеба анонсував неприємні "сюрпризи" для РФ на річницю вторгнення

Росія запам'ятає, як світ відзначить роковини її повномасштабної агресії проти України.

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Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю журналісту Вадиму Карп'яку.

Очільник МЗС зазначив, що в ООН та інших міжнародних організаціях 23-24 лютого основною темою обговорень беззаперечно буде роковини нападу РФ на Україну. За його словами, у ці дні "в Нью-Йорку відбудуться великі події".

"Буде багато важливих політичних сигналів, будуть рішення щодо санкцій, зброї, будуть символи єдності, і це відбуватиметься на всіх рівнях. Росія запам'ятає, як світ відзначить роковини її повномасштабної агресії проти України", - заявив Кулеба.

За його словами, у майбутньому Україна, як частина Європи, визначатиме долю Росії, а трьохсотрічна історія врешті-решт перевернеться догори дригом.

"Якщо до цього Росія як імперія визначала долю України щодо Європи, то тепер Україна як частина Європи буде визначати долю Російської імперії. По суті, триста років історії перевернуться догори дригом", – наголосив Кулеба.

Він додав, що у минулому Російську імперію створили французи, німці та українці. І тепер треба спільно вирішити, що з нею робити далі.

При цьому Кулеба підкреслив, що така його думка не є офіційною позицією України.

Зазначимо, Євросоюз запровадить десятий санкційний пакет проти Російської Федерації до 24 лютого. У ньому заплановано обмеження на 10 млрд євро.