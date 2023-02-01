Президент Польщі порадив Зеленському прийняти капітуляцію Росії у Переяславі

Президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до Латвії розповів, що порадив Володимиру Зеленському прийняти капітуляцію Росії у місті Переяслав, де була підписана славнозвісна “Переяславська угода”.

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Про це пише польське видання wprost.pl.

Дуда підкреслив, що "глибоко вірить, що завдяки спільній підтримці, а також завдяки рішучості, українці переможуть ворога.

"Ми всі хотіли б мати можливість жити з Росією, з росіянами в мирі, в мирі, мати можливість вільно розвиватися, мати можливість торгувати, разом будувати наше життя і процвітання. На жаль, як бачите, це неможливо, тому що вони нападають, грабують, вбивають, хочуть забрати свободу, - наголосив Дуда.

Він також згадав свою нещодавню розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я кажу: Володимире, дивлячись на нашу історію, як колись ці шляхи розійшлися, я вас прошу – коли ви переможете Росію, коли росіяни прийдуть сюди на колінах мир підписувати, то ведіть їх у Переяслав, нехай вони з вами підпишуть мир. там нехай перекреслять усі ті роки радянського та російського впливу і цю неволю від часів царизму до недавнього часу, від якої ви зараз знову захищаєтесь", – розповів Дуда.

Зазначимо, у місті Переяслав Київської області у 1654 року гетьман Богдан Хмельницький підписав з Росією "Переяславську угоду" у результаті чого на довгі роки українські землі перейшли до складу Російської імперії.

Наразі історики не мають оригіналів цього документу, тому припускають, що Хмельницький підписав угоду виключно про військову співпрацю Pапорізького війська з Московією, а не про включення українських земель до складу Російської імперії.

Договір 1654 року, за тими уривчастими відомостями, що дійшли до нашого часу, був в цілому рівноправним і взаємовигідним. Але він діяв всього 2,5 роки.

Віленським перемир’ям із Річчю Посполитою 24 жовтня 1656 року Москва його денонсувала.

Це, а також постійне втручання Москви у внутрішні справи Української держави, зрештою потягло за собою ліквідацію незалежності України й перетворення її на автономну частину Московії.

Раніше Дуда на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 18 січня закликав партнерів та союзників України продовжити посилювати військову допомогу Києву, заявивши, що протягом кількох місяців чи тижнів буде вирішальний момент у війні.