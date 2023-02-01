Президент Польши посоветовал Зеленскому принять капитуляцию России в Переяславе

Президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Латвию рассказал, что посоветовал Владимиру Зеленскому принять капитуляцию России в городе Переяслав, где было подписано знаменитое "Переясловское соглашение".

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Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Дуда подчеркнул, что "глубоко верит, что благодаря совместной поддержке, а также благодаря решительности украинцы победят врага.

"Мы все хотели бы иметь возможность жить с Россией, с россиянами в мире, иметь возможность свободно развиваться, иметь возможность торговать, вместе строить нашу жизнь и процветание. К сожалению, как видите, это невозможно, потому что они нападают, грабят, убивают, хотят забрать свободу", – подчеркнул Дуда.

Он также упомянул свой недавний разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как когда эти пути разошлись, я вас прошу – когда вы победите Россию, когда русские приползут сюда на коленях мир подписывать, то ведите их в Переяслав, пусть они с вами подпишут мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и русского влияния и эту неволю от царизма до недавнего времени, от которой вы сейчас снова защищаетесь", – рассказал Дуда.

Отметим, что в городе Переяслав Киевской области в 1654 году гетман Богдан Хмельницкий подписал с Россией "Переяславское соглашение" в результате чего на долгие годы украинские земли перешли в состав Российской империи.

Сейчас у историков нет оригиналов этого документа, поэтому они предполагают, что Хмельницкий подписал соглашение исключительно о военном сотрудничестве Запорожского войска с Московией, а не о входе земель в состав Российской империи.

Договор 1654 года, по тем отрывочным сведениям, что дошли до нашего времени, был в целом равноправным и взаимовыгодным. Но он действовал всего 2,5 года.

Виленским перемирием с Речью Посполитой 24 октября 1656 Москва его денонсировала.

Это, а также постоянное вмешательство Москвы во внутренние дела Украинского государства, в конечном итоге повлекло за собой ликвидацию независимости Украины и превращение ее в автономную часть Московии.

Ранее Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 января призвал партнеров и союзников Украины продолжить усиливать военную помощь Киеву, заявив, что в течение нескольких месяцев или недель будет решающим моментом в войне.