"Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)

В Киеве, на Софийской площади 24 февраля, к годовщине начала полномасштабного вторжения прошли памятные мероприятия. На торжествах присутствовали, в частности, президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, военнослужащие.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Мероприятие начали с поднятия Государственного Флага в сопровождении исполнения Государственного Гимна певцом Святославом Вакарчуком.

"Я благодарю всех, кто выдержал февраль, этот год, и кто дает Украине несгибаемость! Слава всем, кто сейчас в бою! Слава Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии, разведке, Службе безопасности Украины, Национальной полиции, украинским пограничникам и всем вам, нашим Силам обороны и безопасности! Слава всем вам, кто помогает биться , и кто спасает жизнь! Светлая память всем, чьи жизни унесла эта война", — обратился Зеленский к собравшимся.

После выступления главы государства украинским военным, а также другим гражданам, внесшим значительный вклад в оборону суверенитета Украины, вручили награды. Наградивших посмертно защитников представляли их родные.

Сегодня, 24 февраля, в день первой годовщины полномасштабного вторжения, Украина чествует память и благодарит всех, кто защищает государство от российской агрессии на всех фронтах. В связи с этим союзники Украины вводят новые санкции против Российской Федерации. Кроме того, в Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и положил венок к Стене памяти погибших.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал неприятные "сюрпризы" для РФ на годовщину вторжения.