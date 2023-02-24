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Общество
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"Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)

"Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)

В Киеве, на Софийской площади 24 февраля, к годовщине начала полномасштабного вторжения прошли памятные мероприятия. На торжествах присутствовали, в частности, президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, военнослужащие.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Мероприятие начали с поднятия Государственного Флага в сопровождении исполнения Государственного Гимна певцом Святославом Вакарчуком.

Фото 2 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 3 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 4 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 5 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 6 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 7 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 8 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 9 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 10 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 11 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 12 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)

"Я благодарю всех, кто выдержал февраль, этот год, и кто дает Украине несгибаемость! Слава всем, кто сейчас в бою! Слава Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии, разведке, Службе безопасности Украины, Национальной полиции, украинским пограничникам и всем вам, нашим Силам обороны и безопасности! Слава всем вам, кто помогает биться , и кто спасает жизнь! Светлая память всем, чьи жизни унесла эта война", — обратился Зеленский к собравшимся.

После выступления главы государства украинским военным, а также другим гражданам, внесшим значительный вклад в оборону суверенитета Украины, вручили награды. Наградивших посмертно защитников представляли их родные.

Фото 13 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 14 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 15 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 16 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 17 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 18 — "Февраль. Год. Несокрушимость": в Киеве прошли торжественные мероприятия к годовщине войны (ФОТО/ВИДЕО)

Сегодня, 24 февраля, в день первой годовщины полномасштабного вторжения, Украина чествует память и благодарит всех, кто защищает государство от российской агрессии на всех фронтах. В связи с этим союзники Украины вводят новые санкции против Российской Федерации. Кроме того, в Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и положил венок к Стене памяти погибших.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал неприятные "сюрпризы" для РФ на годовщину вторжения.

Автор:
Вита Молодан